Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна
Место рожденияд. Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Дата рождения1891
Дата смерти02.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Ахмет
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
21.06.1915
Сын: Ганиев Адгам Исламгалиевич
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ганиев Анвар Исламгалиевич
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ганиев Фарид Исламгалиевич
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Рождение ребёнка
21.07.1929
Сын: Ганиев Хамит Исламгалиевич
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Рождение ребёнка
10.06.1937
Дочь: Исаева (Ганиева) Сатыга Исламгалиевна
Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич
Смерть
02.02.1968
Похороны
Неизвестно