Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна

Место рождения

д. Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия

Дата рождения

1891

Дата смерти

02.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Мать: Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Ахмет

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1914

Муж: Ганиев Исламгали Ганиевич

Рождение ребёнка
21.06.1915

Сын: Ганиев Адгам Исламгалиевич

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ганиев Анвар Исламгалиевич

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ганиев Фарид Исламгалиевич

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Рождение ребёнка
21.07.1929

Сын: Ганиев Хамит Исламгалиевич

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Исаева (Ганиева) Сатыга Исламгалиевна

Отец ребёнка: Ганиев Исламгали Ганиевич

Смерть
02.02.1968
Похороны
Неизвестно

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