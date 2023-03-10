Грачёва (Арефьева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачёва (Арефьева) Евдокия

Грачёва (Арефьева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1929

Дочь: Иванцова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Андреевна

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачёв Николай Андреевич

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович

Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close