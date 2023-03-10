Грачёва (Арефьева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1929
Дочь: Иванцова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Андреевна
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Грачёв Андрей Никонорович
Смерть
1984