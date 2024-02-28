Симеон Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

По 1827

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Михей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Петр Симеонов

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Симеонов

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Симеонов

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Симеонова

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Симеонова

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Николай Симеонов

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Симеонов

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Симеонова

Мать ребёнка: Матрона Симеонова

Смерть
По 1827

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