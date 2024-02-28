Симеон Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПо 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Михей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Петр Симеонов
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Симеонов
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Симеонов
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Симеонова
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Симеонова
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Николай Симеонов
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Симеонов
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Симеонова
Мать ребёнка: Матрона Симеонова
Смерть
По 1827