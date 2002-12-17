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Елькин Никита Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2002

Отец: Елькин Андрей Владимирович

Мать: Елькина Татьяна Валерьевна

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