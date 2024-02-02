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Беляев Александр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Беляев Иосиф

Мать: Беляева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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