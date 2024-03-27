Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович

Место рождения

д.Кинзябызово-1

Дата рождения

1843

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Надршин Кутлуахмет

Мать: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1869

Сын: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Мать ребёнка: Надршина Шагарзада

д.Кинзя-Абызово-1
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Надршин Салимгарей Мухаметсафиевич

Мать ребёнка: Надршина Шагарзада

Смерть
1910
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