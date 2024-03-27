Надршин Мухаметсафа Кутлуахметович
Место рожденияд.Кинзябызово-1
Дата рождения1843
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Надршин Кутлуахмет
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1869
Сын: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Мать ребёнка: Надршина Шагарзада
д.Кинзя-Абызово-1
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Надршин Салимгарей Мухаметсафиевич
Мать ребёнка: Надршина Шагарзада
Смерть
1910