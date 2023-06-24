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Корелин Ларион Андреевич

Место рождения

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод

Дата рождения

1780

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Матрёна Семёновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Корелин Козьма Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Корелина Аграфена Ларионовна

Мать ребёнка: Корелина Матрёна Семёновна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Корелина Овдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Корелина Матрёна Семёновна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
1847

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