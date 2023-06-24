Корелин Ларион Андреевич
Место рожденияПермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Дата рождения1780
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Корелин Козьма Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Корелина Аграфена Ларионовна
Мать ребёнка: Корелина Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Корелина Овдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Корелина Матрёна Семёновна
Смерть
1847