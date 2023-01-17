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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кузнецова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Кравцов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Николай
Отец ребёнка: Кравцов Гавриил
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Иван
Отец ребёнка: Кравцов Гавриил