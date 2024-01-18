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Малютин Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1862 ст.

Дата смерти

19.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1862 ст.

Отец: Малютин Федор Федорович

Мать: Малютина Аксинья (Ксения)

Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Жена: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.

Сын: Малютин Трофим Герасимович

Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1882 ст.

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.

Сын: Малютин Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

с. Кулешовка
Рождение ребёнка
26.04.1903 ст.

Сын: Малютин Николай Герасимович

Мать ребёнка: Малютина Мария Петровна

Бракосочетание
27.08.1903 ст.

Жена: Малютина Анна Иродионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Мария Петровна

Смерть
19.02.1920
Причина смерти: от удавления веревкой
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