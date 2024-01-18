Малютин Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1862 ст.
Дата смерти19.02.1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1862 ст.
Отец: Малютин Федор Федорович
Бракосочетание
15.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1879 ст.
Сын: Малютин Трофим Герасимович
Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1882 ст.
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.
Сын: Малютин Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна
с. Кулешовка
Рождение ребёнка
26.04.1903 ст.
Сын: Малютин Николай Герасимович
Мать ребёнка: Малютина Мария Петровна
Бракосочетание
27.08.1903 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малютина Мария Петровна
Смерть
19.02.1920
Причина смерти: от удавления веревкой