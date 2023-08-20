Синицина (Корнеева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: х
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сидорова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Синицин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синицин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Синицин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Синицин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицин Егор
Смерть
Неизвестно