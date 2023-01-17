Мурашева (Богачева) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева (Богачева) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мурашев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Мурашева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.06.1920

Дочь: Кукушкина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мурашев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Куропаткина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Рождение ребёнка
09.06.1930

Дочь: Мурашева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашев Николай Иванович

Отец ребёнка: Мурашев Иван

Слобода, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Иван

Смерть
Неизвестно
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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