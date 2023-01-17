Мурашева (Богачева) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Мурашева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
13.06.1920
Дочь: Кукушкина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мурашев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Куропаткина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
09.06.1930
Дочь: Мурашева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурашев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашев Иван
Смерть
Неизвестно
Камышин, город Камышин, Волгоградская область