Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Козьма

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Захарьин Стефан

Отец ребёнка: Захарьин Козьма

Смерть
Неизвестно

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