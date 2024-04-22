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Евстигнеев Борис Фёдорович

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Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

26.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: Евстигнеев Фёдор Родионович

Мать: Евстигнеева Евгения Егоровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева Анна Васильевна

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Карцева Галина Борисовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Анна Васильевна

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Анна Васильевна

Смерть
26.02.1944
Синимяэ, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Причина смерти: убит в бою
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