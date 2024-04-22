Евстигнеев Борис Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1918
Дата смерти26.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Рождение ребёнка
25.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева Анна Васильевна
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Карцева Галина Борисовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Анна Васильевна
Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1944
Синимяэ, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Причина смерти: убит в бою