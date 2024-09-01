Мария Федоровна (жена Павла)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Родион Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
Неизвестно