Пронская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронская Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

29.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1905

Дочь: Голубева Мария Федотовна

Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
| | индекс Юрковки 368884 | индекс Тарумовки 368870
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пронский Яков Федотович

Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Федотовна

Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Федотовна

Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Федотовна

Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович

Смерть
29.11.1967
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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