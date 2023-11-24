Пронская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти29.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1905
Дочь: Голубева Мария Федотовна
Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович
| | индекс Юрковки 368884 | индекс Тарумовки 368870
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Федотовна
Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Федотовна
Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Федотовна
Отец ребёнка: Пронский Федот Никитович
Смерть
29.11.1967
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан