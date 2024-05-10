Малышенко (Сницерева) Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышенко (Сницерева) Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сницерев Яков Григорьевич

Мать: Сницерева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышенко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышенко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович

Смерть
Неизвестно

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