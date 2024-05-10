Малышенко (Сницерева) Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышенко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышенко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутраменко (Малышенко) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Малышенко Иван Викторович
Смерть
Неизвестно