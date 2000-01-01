Вшивцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Григорий

Вшивцев Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1626

Сын: Вшивцев Савва Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1633

Сын: Вшивцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Вшивцев Лазар Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close