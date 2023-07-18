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Мозгунов Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981

Отец: Мозгунов Михаил Васильевич

Мать: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.2006

Дочь: Мозгунова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.2010

Дочь: Мозгунова Полина Вячеславовна

Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.2017

Дочь: Мозгунова Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна

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