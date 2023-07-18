Мозгунов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.2006
Дочь: Мозгунова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Мозгунова Полина Вячеславовна
Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.2017
Дочь: Мозгунова Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна