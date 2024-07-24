Марья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнеушев Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.06.1866
Дочь: Юрдонова Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Гнеушев Иван Яковлев
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно