Кадышникова (Кадышникова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышникова (Кадышникова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1905

Дата смерти

28.12.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
28.12.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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