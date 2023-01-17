Кадышникова (Кадышникова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1905
Дата смерти28.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
28.12.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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