Бойкиня Даниил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бойкиня Вонифатий Данилович
Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бойкиня Григорий Данилович
Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бойкиня Макарий Данилович
Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бойкиня Мария Даниловна
Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1872
Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна
Товмач, Черкаська область
Смерть
Неизвестно