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Бойкиня Даниил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Мать: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бойкиня Вонифатий Данилович

Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бойкиня Григорий Данилович

Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Бойкиня Макарий Данилович

Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бойкиня Мария Даниловна

Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1872

Сын: Бойкиня Михаил Данилович

Мать ребёнка: Кавунова Татьяна Ивановна

Товмач, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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