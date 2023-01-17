Гришин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Николай Ильич

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Место рождения

д. Крюковка Тульской губернии

Дата рождения

1921

Дата смерти

29.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крюковка Тульской губернии
Смерть
29.10.1985
Москва, город федерального значения Москва
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