Щербаков Георгий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Георгий Семенович

Щербаков Георгий Семенович

avatar

Место рождения

Новоподзорный

Дата рождения

1869

Дата смерти

08.11.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Щербаков Семен Тимофеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Начетник-старообрядец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Щербаков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щербаков Никита Георгиевич

Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербаков Илларион Георгиевич

Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Щербаков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Смерть
08.11.1932
Причина смерти: Расстрел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.