Щербаков Георгий Семенович
Место рожденияНовоподзорный
Дата рождения1869
Дата смерти08.11.1932
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Щербаков Семен Тимофеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Начетник-старообрядец
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Щербаков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Щербаков Никита Георгиевич
Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Щербаков Илларион Георгиевич
Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Щербаков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Смерть
08.11.1932
Причина смерти: Расстрел