Праскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Емельян
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гузанов Максим
Отец ребёнка: Гузанов Емельян
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гузанов Фёдор
Отец ребёнка: Гузанов Емельян
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гузанов Василий
Отец ребёнка: Гузанов Емельян
Смерть
Неизвестно