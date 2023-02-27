Праскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Емельян

Рождение ребёнка
1792

Сын: Гузанов Максим

Отец ребёнка: Гузанов Емельян

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гузанов Фёдор

Отец ребёнка: Гузанов Емельян

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гузанов Василий

Отец ребёнка: Гузанов Емельян

Смерть
Неизвестно

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