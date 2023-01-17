Осетров Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Евгений Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

17.07.1923

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1946
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1956 по 1993
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.07.1993
Москва, город федерального значения Москва
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