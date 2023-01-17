Осетров Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1923
Дата смерти19.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1946
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1956 по 1993
Смерть
19.07.1993