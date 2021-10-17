Шалагин Леонид Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.10.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шалагина Анна Степановна
Рождение ребёнка
02.10.1980
Дочь: Шалагина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна
Смерть
17.10.2021