Шалагин Леонид Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагин Леонид Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шалагина Анна Степановна

Рождение ребёнка
02.10.1980

Дочь: Шалагина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Шалагина Фаина Валентиновна

Смерть
17.10.2021
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