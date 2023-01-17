Трухнина ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухнина ЮЛИЯ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухнина ЛАРИСА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин ДМИТРИЙ
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно