Трухнина ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнина ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухнина ЮЛИЯ

Отец ребёнка: не указан

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухнина ЛАРИСА

Отец ребёнка: не указан

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин ДМИТРИЙ

Отец ребёнка: не указан

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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