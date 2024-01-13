Гецелевич Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гецелевич Исаак

Место рождения

Moscow

Дата рождения

03.09.1909

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscow
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Гецелевич Герман

Мать ребёнка: Maria

Москва
Рождение ребёнка
28.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maria

Москва
Смерть
1969
Хотьково, МО
Похороны
Неизвестно
Ахтырка, Сергиево-Посадский р-н, МО
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