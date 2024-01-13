Гецелевич Исаак
Место рожденияMoscow
Дата рождения03.09.1909
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Гецелевич Герман
Мать ребёнка: Maria
Москва
Рождение ребёнка
28.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Maria
Москва
Смерть
1969
Хотьково, МО
Похороны
Неизвестно
Ахтырка, Сергиево-Посадский р-н, МО