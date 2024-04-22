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Гончаренко Иван Сергеевич

Место рождения

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гончаренко Сергей

Мать: не указана

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
04.09.1931

Дочь: Самойлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1935

Сын: Гончаренко Александр Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Юрова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Военная служба
1941
Служил на Дальневосточном фронте
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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