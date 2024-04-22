Гончаренко Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гончаренко Сергей
Рождение ребёнка
04.09.1931
Дочь: Самойлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
07.03.1935
Сын: Гончаренко Александр Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Юрова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Военная служба
1941
Служил на Дальневосточном фронте
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно