Синицына (Ерзаулова) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Ерзаулова) Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1953

Отец: Ерзаулов Георгий Петрович

Мать: Ерзаулова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1977

Дочь: Синицына Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1978

Дочь: Макарова Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1988

Дочь: Бессонова Екатерина Валериевна

Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич

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