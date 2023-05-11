Синицына (Ерзаулова) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1953
Рождение ребёнка
06.03.1977
Дочь: Синицына Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1978
Дочь: Макарова Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1988
Дочь: Бессонова Екатерина Валериевна
Отец ребёнка: Синицын Валерий Николаевич