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Красноперов Николай Степанович

Место рождения

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: Красноперов Степан Яковлевич

Мать: Красноперова Дарья Арсентьевна

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.05.1955

Жена: Красноперова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Красноперов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Красноперов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна

Смерть
2006
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