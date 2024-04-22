Красноперов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Бракосочетание
23.05.1955
Рождение ребёнка
1955
Сын: Красноперов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Красноперов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Красноперова Анна Алексеевна
Смерть
2006