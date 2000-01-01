Рублёва Хартинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Хартинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улита Никоновна

Отец ребёнка: Рублёв Никон Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Иван Никонович

Отец ребёнка: Рублёв Никон Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Андрей Никонович

Отец ребёнка: Рублёв Никон Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Савелий Никонович

Отец ребёнка: Рублёв Никон Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Никон Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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