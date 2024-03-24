Дубоносова (Полякова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубоносова (Полякова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Петр Прокофьевич

Мать: Полякова Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
20.04.1939

Дочь: Брехова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
26.04.1941

Дочь: Вармужа Галина Егоровна

Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубоносов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубоносов Александр Егорович

Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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