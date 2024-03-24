Дубоносова (Полякова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1939
Дочь: Брехова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
26.04.1941
Дочь: Вармужа Галина Егоровна
Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубоносов Виктор Егорович
Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубоносов Александр Егорович
Отец ребёнка: Дубоносов Егор Никифорович
Смерть
Неизвестно