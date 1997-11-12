Лямин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти12.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Лямин Яков Никонович
Мать: Лямина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лямина Таисия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Таисия Федоровна
Смерть
12.11.1997