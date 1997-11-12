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Лямин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

12.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Лямин Яков Никонович

Мать: Лямина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лямина Таисия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Таисия Федоровна

Смерть
12.11.1997
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