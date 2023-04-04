Гальперина Михля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кринский Иешуа
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 01.01.1897
Сын: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович
Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)
Belostok
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гальперин Самуил
Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Наум
Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Самуил
Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)
Смерть
1962
Ташкент, Узбекская ССР