Гальперина Михля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальперина Михля

Гальперина Михля

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кринский Иешуа

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 01.01.1897

Сын: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)

Belostok
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гальперин Самуил

Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Наум

Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Самуил

Отец ребёнка: Гальперин Ефим (Хаим)

Смерть
1962
Ташкент, Узбекская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close