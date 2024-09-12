Рощипкина Устинья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 14
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Рощипкина (Рощипкина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рощипкин Иван Васильевич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно