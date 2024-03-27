Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1867

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Мать: Зайнагабдинова Нагима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайнагабдинова Гамбара Самигулловна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1920
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close