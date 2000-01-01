(Спиридонова (отчество)) Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонова (отчество) СПИРИДОН
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1882
Дочь: Сапогова Августа
Отец ребёнка: Павлов (отчество) Василий
деревня Зайцево Ферапонтовского поселения Кирилловского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно