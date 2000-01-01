(Спиридонова (отчество)) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спиридонова (отчество)) Елисавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонова (отчество) СПИРИДОН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1882

Дочь: Сапогова Августа

Отец ребёнка: Павлов (отчество) Василий

деревня Зайцево Ферапонтовского поселения Кирилловского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно
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