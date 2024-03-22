Silvian Sidney
Место рожденияMinnesota, United States
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Silvain Max
Мать: (Silvain) Sarrah
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1943
Бракосочетание
04.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно