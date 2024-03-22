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Silvian Sidney

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Место рождения

Minnesota, United States

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Silvain Max

Мать: (Silvain) Sarrah

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1943
Бракосочетание
04.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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