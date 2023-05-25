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Кожемякина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фоменко Петр Арсентьевич

Мать: Фоменко *

Рождение ребёнка
19.11.1930

Сын: Кожемякин Василий Петрович

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Потакова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кожемякин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич

Смерть
1967

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