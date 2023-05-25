Кожемякина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Фоменко Петр Арсентьевич
Мать: Фоменко *
Рождение ребёнка
19.11.1930
Сын: Кожемякин Василий Петрович
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Потакова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кожемякин Виктор Петрович
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Никитич
Смерть
1967