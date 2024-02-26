Андрей Федоров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1680

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1695 г.р.
Около 1702 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680

Отец: Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Наум Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Федор Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719

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