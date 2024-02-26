Андрей Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1680
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680
Отец: Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Наум Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Федор Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719