Габдулин Рафаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулин Рафаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1960

Сын: Габдулин Сергей Рафаилович

Мать ребёнка: Габдулина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдулина Марина Рафаиловна

Мать ребёнка: Габдулина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулин Михаил Рафаилович

Мать ребёнка: Габдулина Мария

Смерть
Неизвестно
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