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Полонская Галина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.?

Дата смерти

02.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.?

Отец: не указан

Мать: Полонская Аделаида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич

Рождение ребёнка
15.02.1963

Сын: Монахов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич

Рождение ребёнка
13.03.1970

Сын: Монахов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич

Смерть
02.12.2020

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