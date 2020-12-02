Полонская Галина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.?
Дата смерти02.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.?
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич
Рождение ребёнка
15.02.1963
Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич
Рождение ребёнка
13.03.1970
Сын: Монахов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Монахов Алексей Алескеевич
Смерть
02.12.2020