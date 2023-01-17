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Пелагия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ксения Иларионовна

Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафия Иларионовна

Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Петр Иларионович

Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Иларионовна

Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иларион Хрисанфович

Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1781
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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