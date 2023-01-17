Пелагия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ксения Иларионовна
Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафия Иларионовна
Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петр Иларионович
Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Иларионовна
Отец ребёнка: Иларион Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иларион Хрисанфович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781