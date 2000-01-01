Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1839
Муж: Пётр Андрианович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андрианович
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Андрианович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андрианович
Рождение ребёнка
29.12.1850
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Андрианович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Андрианович
Смерть
Неизвестно