Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1839

Муж: Пётр Андрианович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андрианович

Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Андрианович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андрианович

Рождение ребёнка
29.12.1850

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Андрианович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Андрианович

Смерть
Неизвестно
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