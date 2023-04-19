Николаев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1947

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.04.2023
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