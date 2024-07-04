Сурин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1884 ст.
Дата смерти20.09.1984 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1884 ст.
Отец: Сурин Василий Андреевич
Мать: Сурина Мария Ильинична
Восприемники: Петровской Подгородной слободы мещанин Василий Михайлович Шорин и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич крестьянина Иоанна Андреевича Сурина жена Мария Александровна.
Смерть
20.09.1984 ст.
Погребён на кладбище при Никольской церкви, Петровской Подгородной слободы Священник Александр Лебедев