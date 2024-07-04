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Сурин Александр Васильевич

Место рождения

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

09.06.1884 ст.

Дата смерти

20.09.1984 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1884 ст.

Отец: Сурин Василий Андреевич

Мать: Сурина Мария Ильинична

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Восприемники: Петровской Подгородной слободы мещанин Василий Михайлович Шорин и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич крестьянина Иоанна Андреевича Сурина жена Мария Александровна.
Смерть
20.09.1984 ст.
Погребён на кладбище при Никольской церкви, Петровской Подгородной слободы Священник Александр Лебедев

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