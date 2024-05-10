Шелехина (Бородина) Анна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелехина (Бородина) Анна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1973

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Королёв, Королев, Московская область

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