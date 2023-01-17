Медведева Марья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенный крестьяни Федот Петров Живодеров, Петр Червяков, Антон Егоров | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно