Медведева Марья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Марья Ильина

Медведева Марья Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Медведев Матвей Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенный крестьяни Федот Петров Живодеров, Петр Червяков, Антон Егоров | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close