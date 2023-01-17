Климук Роман Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климук Иван Николаевич
Мать: Климук Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Сын: Климук Прокофий Романович
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климук Мария Ивановна
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно