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Климук Роман Иванович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климук Иван Николаевич

Мать: Климук Ефимия Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.

Сын: Климук Федор Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Климук Николай Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Климук Прокофий Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Мария Ивановна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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